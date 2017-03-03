Gezi'nin 'palalı'sı Yine Sahneye Çıktı
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GEZİ'NİN 'PALALI'SI YİNE SAHNEYE ÇIKTI


GEZİ'NİN 'PALALI'SI YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Tarih : 03 Mart 2017, 09:15
Puan Ver : Gezi'nin 'palalı'sı Yine Sahneye Çıktı(10/10)9


Habertürk Gazetesi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre Libyalı bir işadamı, geçen hafta savcılığa başvurarak Sabri Çelebi adlı kişi tarafından tehdit edildiğini belirtti. Şikâyet dilekçesinde Sabri Çelebi ile gece kulübünde tanıştığını anlatan işadamı, “Samimiyetimiz artınca, Dubai'den lüks araç getirmemi istedi. Ben de Dubai'de Lincoln marka aracı getirdim. 110 bin dolara anlaştık. Ancak bir süre sonra bana parayı vermedi. Sonra beni tehdit ederek araca el koydu” dedi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Bunun üzerine savcılık şikâyet dilekçesini Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Savcılıktan gelen evrak üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Prosedür gereği bir kez daha mağdurun ifadesini alan polis, şikâyetçi olduğu kişiyi incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, şüphelinin, Gezi eylemlerinde göstericilere ‘pala' ile saldıran Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı.



Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla, Sabri Çelebi ile tehdit ve el koyma olaylarına karıştığı belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı. Lincoln marka araca da el konuldu. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Çelebi, Libyalı işadamını tehdit etmediğini söyledi. Yapılan soruşturmanın ardından Çelebi ile 2 kişi İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcının tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 



kaynak:hürriyet








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