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geziden dönen tur midibüsü devrildi: 3'ü ağır 23 yaralı

GEZİDEN DÖNEN TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 3'Ü AĞIR 23 YARALI

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde Eskişehir gezisinden dönenlerin içinde bulunduğu tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

Tarih : 30 Kasım 2015, 09:25
Puan Ver : Geziden Dönen Tur Midibüsü Devrildi: 3'ü Ağır 23 Yaralı(9.3/10)10


Kaza, saat 23.30 sıralarında Devrek-Ankara Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Eskişehir gezisinden dönen Avare Seyyahlar Kulübü üyelerini taşıyan İbrahim Arslan yönetimindeki 67 NZ 016 plakalı tur midibüsü, ilçe girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle Başlarkadı Mevkiinde virajda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, İbrahim Arslan ile midibüste bulunan 22 kişi yaralandı. Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından midibüsten çıkartılan yaralılardan 18'i Devrek Devlet Hastanesi'ne, 5'i ise Zonguldak'ta ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 11'i de Zonguldak'ta ki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.



Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Devrek Devlet Hastanesinde yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Geziden dönen midibüsün kaza yaptığını söyleyen Semerci, "Yaralılar ekiplerimiz tarafından minibüsten çıkartılarak hastanelere kaldırıldı. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.








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