

Gezi Parkı olaylarının 3. yıldönümü...







Polis ekipleri, sabah erken saatlerde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın etrafında önlem almaya başladı.Taksim'e çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.







Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı demir bariyerlerle çevrilerek, vatandaşların anıt alanına girişi kapatıldı.



Belediye çalışanları Gezi Parkı'nın çevresine de bariyerler yerleştirdi. Parkın içinde de çeşitli önlemlerin alındığı görüldü.



Polis ekipleri, Gezi Parkı'na girişlere izin vermiyor.