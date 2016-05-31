GEZİ PARKI'NA GİRİŞE İZİN VERİLMİYOR
Gezi olaylarının 3. yıldönümü nedeniyle polis, Taksim'de güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Gezi Parkı'na girişe izin vermiyor.
Gezi Parkı olaylarının 3. yıldönümü...
Polis ekipleri, sabah erken saatlerde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın etrafında önlem almaya başladı.Taksim'e çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.
Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı demir bariyerlerle çevrilerek, vatandaşların anıt alanına girişi kapatıldı.
Belediye çalışanları Gezi Parkı'nın çevresine de bariyerler yerleştirdi. Parkın içinde de çeşitli önlemlerin alındığı görüldü.
Polis ekipleri, Gezi Parkı'na girişlere izin vermiyor.
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