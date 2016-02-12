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GEZİ PARKI'NA 27,5 METRE ÜST GEÇİT


GEZİ PARKI'NA 27,5 METRE ÜST GEÇİT
Tarih : 12 Şubat 2016, 13:51
Puan Ver : Gezi Parkı'na 27,5 Metre Üst Geçit(10/10)11


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezi Parkı'nı Harbiye'ye bağlayacak bir yaya  üst geçidi için düğmeye bastı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Taksim Meydanı Çevre Düzenlemesi çalışmaları kapsamında Harbiye'ye yaya üst geçidi yapılacak.



HARBİYE'YE YAYA ÜST GEÇİDİ



Taksim Gezi Parkı'nı Harbiye'ye bağlayacak üst geçit Askerocağı Caddesi üzerine yapılacak ve yayaların araç trafiğine girmeden Harbiye ve Taksim istikametlerine ulaşmalarına olanak sağlayacak.



27.5 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK



Üst geçidin yapım çalışmalarına 15 Şubat 2016 tarihinde başlanacak. Haziran 2016'da tamamlanması planlanan Harbiye Yaya Üst Geçidi, 8 metre genişliğinde 27,5 m uzunluğunda olacak.








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