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GEZİ PARKI EYLEMLERİNE KATILDIKLARI İÇİN İKİ YIL SONRA 94 KİŞİYE DAVA


GEZİ PARKI EYLEMLERİNE KATILDIKLARI İÇİN İKİ YIL SONRA 94 KİŞİYE DAVA
Tarih : 21 Eylül 2015, 15:07
Puan Ver : Gezi Parkı Eylemlerine Katıldıkları İçin İki Yıl Sonra 94 Kişiye Dava(9.4/10)10


Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir, 94 sanık hakkında, olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura görevini yaptırmamak için zincirleme şekilde direnme' suçlardından 2 yıl ile 6'şar yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı.








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