

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir, 94 sanık hakkında, olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura görevini yaptırmamak için zincirleme şekilde direnme' suçlardından 2 yıl ile 6'şar yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı.