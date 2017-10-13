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GEZİ OLAYLARI SIRASINDA POLİSE SAPANLA SALDIRAN EMİNE CANSEVER DHKP/C SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI


Gezi Olayları Sırasında Polise Sapanla Saldıran Emine Cansever DHKP/C Soruşturmasında Tutuklandı
Tarih : 13 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Gezi Olayları Sırasında Polise Sapanla Saldıran Emine Cansever Dhkp/C Soruşturmasında Tutuklandı(8/10)4

Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak bilinen Emine Cansever, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

GEÇEN HAFTA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, geçen hafta terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Emine Cansever, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN" TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan Cansever, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Cansever'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak bilinen şüpheli Cansever, Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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