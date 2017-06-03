

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015 tarihli Paris iklim değişikliği anlaşmasından çekilme kararı almasına dünya çapında çok sayıda siyasetçi, bilim insanı ve yenilebilir enerji kaynaklarından sorumlu yetkiliden tepki geldi. Trump'ın, hem kendi danışmanları arasında hem de Beyaz Saray dışında yapılan uyarıları dinlediği, ancak sonuçta yine kendi tabanını memnun etmeye yönelik “siyasi hesaplı” bir karar aldığı ifade ediliyor.







Trump, Paris Anlaşması'ndan çekildiğini ve bu kararını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne hemen ileteceğini duyurdu. Ancak, anlaşmanın yasal hükümlerine göre, Genel Sekreter, bu bildirimi en erken 4 Kasım 2019 tarihinde kabul edebilir. Bu da, ABD'nin resmi olarak anlaşmadan ancak 4 Kasım 2020'de çekileceği anlamına geliyor.







kaynak:milliyet