GEZEGENİMİZİ TEĞET GEÇEN ASTEROİDİ, BİLİM DÜNYASI 3 GÜN SONRA FARK ETTİ
Bilim insanları bir asteroidin gezegenimizin çok yakınından geçtiğini üç gün sonra tespit edebildi. Asteroidin bir kente düşmesi durumunda felaketin kaçınılmaz olacağı belirtildi.
Dünya büyük bir felaketi teğet geçti. Bilim insanları, gezegenimizin çok yakınından geçen asteroidin, bir şehre düşmesi halinde ciddi bir tahribata neden olabileceğini söyledi. Konunun en çok tartışılan kısmı ise gök bilimcilerin bu asteroidin yolculuğunu 3 gün sonra fark edebilmesi.
123 BİN KİLOMETRE YAKINDAN GEÇTİ
'2017 001' adı verilen asteroid gezegenimizin 123 bin kilometre yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.
"DÜNYAYA YAKINLIĞI TEHLİKELİ"
Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2017 001'in Dünya'ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor.
3 GÜN SONRA FARK EDİLDİ
Ancak bu olayı basının gündemine taşıyan detay gök bilimcilerin 2017 001'in gezegenimizin bu kadar yakınından geçmesini 3 gün sonra fark edebilmeleri oldu.
25 ila 80 metre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen asteroid, bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı.
Kaynak: haberinburada
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