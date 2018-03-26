Düzce'de, düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tehlikeli madde taşıyan tankerle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DÜĞÜNDEN DÖNEN AİLE BARİYERLERE ÇARPTI

İstanbul'daki bir akrabalarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu Aydın Durukan idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savruldu.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TANKER, OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza sonrası yol ortasında kalan otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ali Kuyucu idaresindeki tehlikeli madde taşıyan tanker çarptı.

Tankerin çarpması ile hurdaya dönen araçtan yola savrulan sürücü Aydın Durukan, eşi Emine, yeğenleri Eyüphan, Batuhan ve Ayşe Durukan yaralandı.

Yaralılardan Aydın, Emine, Eyüphan ve Batuhan Durukan olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALI

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Durukan'ın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak aynı hastaneye sevk edilen Emine Durukan da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Aydın Durukan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Tanker sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik akışını kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

GERİYE SADECE DÜĞÜNDE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAF KALDI

Öte yandan Durukan ailesinin Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşadığı, bir yakınlarının düğünü için İstanbul'a gittikleri ve kazanın düğün dönüşünde olduğu öğrenildi.

Kaza geçiren ailenin düğünde çektirdiği fotoğraf, otoyolda bulunarak jandarma tarafından kaldırıldı.

Cenazeler bugün ikindi namazının ardından Kaynaşlı ilçesinin Karaçalı Mahallesi'nde defnedilecek.

Kaynak: haberinburada