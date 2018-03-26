Atık Parçalardan 4X4 Araç Üretti! 20 Bin Liraya Mal Oldu
Gündem Olan Uber Sürücüsü: Dövmedim, Ayağı Takılıp Düştü
Otoyolda Şaşırtan Manzara! Emekleyen Bebek Korku Dolu Anlar Yaşattı
Bacelona Altyapısında Tanıdık İsimler
Ambulans Şoförü Bayrağı Yerde Bırakmadı
Afrin'de Patlayıcıyı 'leylak' Buldu, 'meti' İmha Etti! .
Mucize Kurtuluş! Bu Arabadan Sağ Çıktı
Tosun, Dolandırdığı Paralarla Devler Listesine 83. Sıradan Girebiliyor
Geriye Sadece Bu Kare Kaldı! Düğün Dönüşü Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
Çığ Otomobilleri Yuttu, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
Son Dakika! Irak Hükümeti, Irak Ordusunun Sincar'a Yerleştiğini Resmen Açıkladı.
Milyonluk Vurgun! Aynı Daireyi 123 Kişiye Birden Sattı
'kitaptan Kafanızı Kaldırmayın' Deyip Kız Öğrencileri Taciz Etti!
Babanın En Ağır Yükü! Bir Tabut İki Cenaze
Dünyanın Düz Olduğunu Kanıtlamak İçin Kendini Uzaya Fırlattı
Erdoğan'dan Sincar Sorusuna Yanıt: Irak Başaramazsa Gereğini Yaparız
Erdoğan: 'münbiç'ten Çıkmayız' Yaklaşımı Trump'ın İradesi Değil
Erdoğan'dan Ab Çıkışı: İstemeyenlerin Ciğerini Biliyoruz
Yolda Yürürken Kafasına Mermer Düşen Eski Futbolcu Hayatını Kaybetti
Tarihi Zirveye Saatler Kaldı! İşte Masadaki Konular

Geriye sadece bu kare kaldı! Düğün dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

GERİYE SADECE BU KARE KALDI! DÜĞÜN DÖNÜŞÜ FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Düzce'de, düğünden dönen ailenin olduğu araç, önce bariyerlere çarptı ardından yolun ortasında durduğu sırada tehlikeli madde taşıyan tankerle çarpıştı. 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tarih : 26 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Geriye Sadece Bu Kare Kaldı! Düğün Dönüşü Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı(9/10)5

Düzce'de, düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tehlikeli madde taşıyan tankerle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DÜĞÜNDEN DÖNEN AİLE BARİYERLERE ÇARPTI

İstanbul'daki bir akrabalarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu Aydın Durukan idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savruldu.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TANKER, OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza sonrası yol ortasında kalan otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ali Kuyucu idaresindeki tehlikeli madde taşıyan tanker çarptı.

Tankerin çarpması ile hurdaya dönen araçtan yola savrulan sürücü Aydın Durukan, eşi Emine, yeğenleri Eyüphan, Batuhan ve Ayşe Durukan yaralandı.

Yaralılardan Aydın, Emine, Eyüphan ve Batuhan Durukan olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALI

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Durukan'ın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak aynı hastaneye sevk edilen Emine Durukan da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Aydın Durukan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Tanker sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik akışını kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

GERİYE SADECE DÜĞÜNDE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAF KALDI

Öte yandan Durukan ailesinin Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşadığı, bir yakınlarının düğünü için İstanbul'a gittikleri ve kazanın düğün dönüşünde olduğu öğrenildi.

Kaza geçiren ailenin düğünde çektirdiği fotoğraf, otoyolda bulunarak jandarma tarafından kaldırıldı.

Cenazeler bugün ikindi namazının ardından Kaynaşlı ilçesinin Karaçalı Mahallesi'nde defnedilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Geriye  Sadece  Bu  Kare  Kaldı  Düğün  Dönüşü  Feci  Kaza  2  Ölü  
3  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER