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Gerilim had safhadayken Kuzey Kore'den gövde gösterisi!

GERİLİM HAD SAFHADAYKEN KUZEY KORE'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ!

Kuzey Kore, kurucu lideri Kim İl-Sung’un doğumunun kutlandığı 15 Nisan ’Güneşin Günü’ törenlerinde ilk defa balistik füzelerini gösterdi.

Tarih : 15 Nisan 2017, 11:18
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Kore Devlat Başkanı Kim Jong-Un' un da izlediği devlet televizyonundan yayınlanan kutlama törenlerinde ağır vasıtaların üzerlerine yerleştirilmiş balistik füzeler tören alanından geçiş yaptılar.



Balistik füzelerin denizaltılardan fırlatılan tipte olduğu belirtildi.










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