GERİLİM HAD SAFHADAYKEN KUZEY KORE'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Kuzey Kore, kurucu lideri Kim İl-Sung’un doğumunun kutlandığı 15 Nisan ’Güneşin Günü’ törenlerinde ilk defa balistik füzelerini gösterdi.
Kore Devlat Başkanı Kim Jong-Un' un da izlediği devlet televizyonundan yayınlanan kutlama törenlerinde ağır vasıtaların üzerlerine yerleştirilmiş balistik füzeler tören alanından geçiş yaptılar.
Balistik füzelerin denizaltılardan fırlatılan tipte olduğu belirtildi.
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