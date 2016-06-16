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geri sayım başladı! 7 ayda 3 dev proje hizmete girecek...

GERİ SAYIM BAŞLADI! 7 AYDA 3 DEV PROJE HİZMETE GİRECEK...

Teknolojisi ve büyüklüğüyle dünyada merakla beklenen dev projelerin üçü bu yıl hizmete girecek.

Tarih : 16 Haziran 2016, 13:23
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Ahmet Arslan, teknolojisi ve büyüklüğüyle dünyada merakla beklenen dev  projelerin üçünün bu yıl hizmete gireceğini belirterek, "Osmangazi Köprüsü'nü 30  Haziran'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bağlantı yollarıyla  26 Ağustos'ta,  Avrasya Tüp Geçişi'ni ise 20 Aralık'ta vatandaşlarımızın hizmetine alacağız"  dedi.



 








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