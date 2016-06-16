GERİ SAYIM BAŞLADI! 7 AYDA 3 DEV PROJE HİZMETE GİRECEK...
Teknolojisi ve büyüklüğüyle dünyada merakla beklenen dev projelerin üçü bu yıl hizmete girecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, teknolojisi ve büyüklüğüyle dünyada merakla beklenen dev projelerin üçünün bu yıl hizmete gireceğini belirterek, "Osmangazi Köprüsü'nü 30 Haziran'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bağlantı yollarıyla 26 Ağustos'ta, Avrasya Tüp Geçişi'ni ise 20 Aralık'ta vatandaşlarımızın hizmetine alacağız" dedi.
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