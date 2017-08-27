GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDEN KAÇAN YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ ARANIYOR
İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde pencerenin demir parmaklıklarını kırıp kaçan Özbekistan ve Ukrayna uyruklu 6 zanlıdan 4'ü yakalandı.
DAEŞ İLE İRTİBATLARI OLABİLİR
Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye geldikten sonra terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olabilecekleri iddiasıyla İstanbul'da yakalanan Özbekistan uyruklu İ.H, S.K, J.P. ve A.N. ile sahte evrakla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Ukrayna uyruklu R.K. ve A.L, sınır dışı edilmek üzere Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
DEMİR PARMAKLIKLARI KIRMIŞLAR
Sınır dışı işlemleri için bekletilen 6 yabancı uyruklunun geçen Salı günü kaldıkları merkezin birinci katındaki pencere parmaklıklarını kırıp bahçe duvarından atlayarak kaçmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarında yapılan inceleme sonrası Özbekistan uyruklu J.P, S.K. ve İ.H. ile Ukrayna uyruklu R.K. Menemen İlçe Garajı yakınlarında yakalandı.Kaçan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar