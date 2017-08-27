İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde pencerenin demir parmaklıklarını kırıp kaçan Özbekistan ve Ukrayna uyruklu 6 zanlıdan 4'ü yakalandı.

DAEŞ İLE İRTİBATLARI OLABİLİR

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye geldikten sonra terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olabilecekleri iddiasıyla İstanbul'da yakalanan Özbekistan uyruklu İ.H, S.K, J.P. ve A.N. ile sahte evrakla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Ukrayna uyruklu R.K. ve A.L, sınır dışı edilmek üzere Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

DEMİR PARMAKLIKLARI KIRMIŞLAR

Sınır dışı işlemleri için bekletilen 6 yabancı uyruklunun geçen Salı günü kaldıkları merkezin birinci katındaki pencere parmaklıklarını kırıp bahçe duvarından atlayarak kaçmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarında yapılan inceleme sonrası Özbekistan uyruklu J.P, S.K. ve İ.H. ile Ukrayna uyruklu R.K. Menemen İlçe Garajı yakınlarında yakalandı.Kaçan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada