Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDEN KAÇAN YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ ARANIYOR


Geri Gönderme Merkezi'nden Kaçan Yabancı Uyruklu 2 Kişi Aranıyor
Tarih : 27 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Geri Gönderme Merkezi'nden Kaçan Yabancı Uyruklu 2 Kişi Aranıyor(10/10)6

İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde pencerenin demir parmaklıklarını kırıp kaçan Özbekistan ve Ukrayna uyruklu 6 zanlıdan 4'ü yakalandı.

DAEŞ İLE İRTİBATLARI OLABİLİR

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye geldikten sonra terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olabilecekleri iddiasıyla İstanbul'da yakalanan Özbekistan uyruklu İ.H, S.K, J.P. ve A.N. ile sahte evrakla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Ukrayna uyruklu R.K. ve A.L, sınır dışı edilmek üzere Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

DEMİR PARMAKLIKLARI KIRMIŞLAR

Sınır dışı işlemleri için bekletilen 6 yabancı uyruklunun geçen Salı günü kaldıkları merkezin birinci katındaki pencere parmaklıklarını kırıp bahçe duvarından atlayarak kaçmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarında yapılan inceleme sonrası Özbekistan uyruklu J.P, S.K. ve İ.H. ile Ukrayna uyruklu R.K. Menemen İlçe Garajı yakınlarında yakalandı.Kaçan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Geri  Gönderme  Merkezi  Nden  Kaçan  Yabancı  Uyruklu  2  Kişi  Aranıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER