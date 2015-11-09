O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

geri gönderdiğimiz uçaklar kürtlere silah taşıyordu

GERİ GÖNDERDİĞİMİZ UÇAKLAR KÜRTLERE SİLAH TAŞIYORDU

Irak, Kürtlere yasa dışı olarak silah taşıdığını iddia ettiği İsveç ve Kanada uçaklarını alıkonduktan sonra Türkiye ve Kuveyt'teki üslerine geri gönderildiklerini açıkladı

Tarih : 09 Kasım 2015, 14:37
Puan Ver : Geri Gönderdiğimiz Uçaklar Kürtlere Silah Taşıyordu(8.3/10)8


Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'nın emri üzerine, Kürtlere yasadışı olarak silah taşıyan iki uçak Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda birkaç gün alıkonduktan sonra sınır dışı edilerek bütün kargolarıyla birlikte Kuveyt ve Türkiye'deki üslerine geri gönderildi" dendi.



Irak hükümeti birkaç gün önce ABD öncülüğündeki iki koalisyon ülkesine ait uçağın Bağdat'ı bilgilendirmeden ve Bağdat'la işbirliği yapmadan Kürtlere silah taşıdığı için alıkonduğunu duyurmuştu.



Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim el-Zameli de, “Bağdat Uluslararası Havaalanı'ndaki Araştırma Komitesi, çok sayıda susturuculu tüfekle hafif ve orta ölçekli silah ele geçirdi" dedi.








Etiketler: Geri  Gönderdiğimiz  Uçaklar  Kürtlere  Silah  Taşıyordu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER