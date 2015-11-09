GERİ GÖNDERDİĞİMİZ UÇAKLAR KÜRTLERE SİLAH TAŞIYORDU
Irak, Kürtlere yasa dışı olarak silah taşıdığını iddia ettiği İsveç ve Kanada uçaklarını alıkonduktan sonra Türkiye ve Kuveyt'teki üslerine geri gönderildiklerini açıkladı
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'nın emri üzerine, Kürtlere yasadışı olarak silah taşıyan iki uçak Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda birkaç gün alıkonduktan sonra sınır dışı edilerek bütün kargolarıyla birlikte Kuveyt ve Türkiye'deki üslerine geri gönderildi" dendi.
Irak hükümeti birkaç gün önce ABD öncülüğündeki iki koalisyon ülkesine ait uçağın Bağdat'ı bilgilendirmeden ve Bağdat'la işbirliği yapmadan Kürtlere silah taşıdığı için alıkonduğunu duyurmuştu.
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim el-Zameli de, “Bağdat Uluslararası Havaalanı'ndaki Araştırma Komitesi, çok sayıda susturuculu tüfekle hafif ve orta ölçekli silah ele geçirdi" dedi.
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