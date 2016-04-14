GERİ DÖNÜŞÜMLE ÇÖPTEN 422 MİLYON LİRA GERİ DÖNDÜ
Türkiye'de geçen yıl 152 bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılarak, ekonomiye 422 milyon liralık katkı sağlandı.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'na (PAGEV) ait Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, şirketin 39 belediye ile işbirliği yaparak, yaklaşık 8 milyon kişiye ait, 152 bin ton ambalaj atığının geri dönüşümünü sağladığı bildirildi.
Söz konusu ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle ekonomiye 422 milyon liralık katkı sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, geri dönüşümü sağlanan ambalaj atıklarının miktarının 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 38 arttığına işaret edildi.
Bu geri dönüşüm sayesinde 973 yetişkin ağacın kesilmekten kurtarıldığına ve sadece geri dönüştürülen plastik atıklardan 180 ailenin bir yıllık elektriğinin karşılanabileceğine dikkat çekildi.
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