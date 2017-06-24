Nadide Sultan: Evlilik Cinsel İlişkiyi Öldürmüyor
Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da
Çin Ve Abd'den Kore'yi 'nükleer Silahsızlandırma'
Trabzonspor, Onazi İçin Gelen Teklifi Reddetti
Kolesterol İlacını Kullanalım Mı, Kullanmayalım Mı?
16 Yaşında 146 Sabıkası Olan Çocuk...
Erdoğan'dan Flaş Sözler... 'cevabımızı Sahada Vereceğiz'
Gerginliklerden Kurtulabileceğimiz Bir Türkiye
Volvo, Polestar Markası İle Elektrikli Araçlarını Pazarlayacak
Amazon Deneme Programını Hayata Geçiriyor
Hitman'in İlk İki Bölümü Ücretsiz Oldu
Yeni Switch Güncellemesi Kayıp Joy-Con'ları Bulmayı Kolaylaştırıyor
Akıllı Telefon Sahipleri Bayramda Dikkat!
Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?
Apple Qualcomm Kavgası Devam Ediyor
Bakan Albayrak: Her Şeyin Temelinde Bir Enerji Vardır
50 Milyar Tl Cirolu 5 Yatırım Adası
Türkakım'da Derin Deniz Boru İnşaatı Başladı
81 İlde 'huzur Arife Operasyonu': 57 Gözaltı
Helallik İsterken Kalp Haberi Geldi

gerginliklerden kurtulabileceğimiz bir türkiye

GERGİNLİKLERDEN KURTULABİLECEĞİMİZ BİR TÜRKİYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu günündeyiz.

Tarih : 24 Haziran 2017, 12:25
Puan Ver : Gerginliklerden Kurtulabileceğimiz Bir Türkiye(9/10)11


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu günündeyiz. Bugün mübarek Ramazan'ın son günü dolayısıyla yarın bayram olacak. Bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden Türkiye, çok acılar çekti, çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır Adalet Yürüyüşü" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününe, geceyi geçirdiği Bolu'nun Avşar Köyü mevkisindeki kamp alanından başladı. Geceyi karavanda geçiren Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. 'Adalet Yürüyüşü'nün, bayrama ayrı bir anlam katacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Yürüyüşün 10'uncu günündeyiz. Yürüyüşümüze katılan gruplar, sanatçılar, sporcular, sade vatandaşlar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün mübarek Ramazan'ın son günü dolayısıyla yarın bayram olacak. Tüm yurttaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Bayramların, bizim için şöyle bir özelliği var. Dini bayramlarda hep bir araya geliriz. Küskünlükleri sona erdiririz. Kardeşçe bir arada oluruz. Oturur sohbet ederiz. Sabah oturur kucaklaşırız. Dolayısıyla bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden Türkiye, çok acılar çekti çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün adalet yürüyüşü olması bu açıdan da çok önemli. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır adalet yürüyüşü. Buna da özellikle önem verdiğimi ifade etmek isterim. Gerilen, kutuplaşan söylemlerle bir Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o."



 



kaynak:haberler








Etiketler: Gerginliklerden  Kurtulabileceğimiz  Bir  Türkiye    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER