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Gergin derbide yardımcı hakeme yabancı madde isabet etti

GERGİN DERBİDE YARDIMCI HAKEME YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Gergin geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında tribünlerden atılan su şişesi yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun'un yerde kalması üzerine maç bir süre durdu.

Tarih : 22 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Gergin Derbide Yardımcı Hakeme Yabancı Madde İsabet Etti(8/10)4

G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'nda F.Bahçe ile karşılaştığı maçta tribünlerden atılan yabancı maddenin yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet etmesi sonucunda oyun bir süre durdu.

Çakır'ın kararlarına tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un bulunduğu alana yabancı cisimler attı. Yabancı madde Tarık Ongun'a isabet ederken, deneyimli hakem yerde kaldı. Ongun, bir şeyinin olmadığını söyledikten sonra oyun tekrar başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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