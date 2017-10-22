GERGİN DERBİDE YARDIMCI HAKEME YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Gergin geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında tribünlerden atılan su şişesi yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun'un yerde kalması üzerine maç bir süre durdu.
G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'nda F.Bahçe ile karşılaştığı maçta tribünlerden atılan yabancı maddenin yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet etmesi sonucunda oyun bir süre durdu.
Çakır'ın kararlarına tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un bulunduğu alana yabancı cisimler attı. Yabancı madde Tarık Ongun'a isabet ederken, deneyimli hakem yerde kaldı. Ongun, bir şeyinin olmadığını söyledikten sonra oyun tekrar başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar