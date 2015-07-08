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GERGEDAN BÖCEĞİNİN GÖRÜLMESİ


GERGEDAN BÖCEĞİNİN GÖRÜLMESİ
Tarih : 08 Temmuz 2015, 12:36
Puan Ver : Gergedan Böceğinin Görülmesi(5/10)3


Iğdır'da, türüne az rastlanan ve büyük para ettiği ileri sürülen gergedan böceğinin dünyanın her yerinde görüleceği bildirildi.

Son günlerde gazetelere manşet olan ve vatandaşların ilgisini çeken gergedan böceği hakkında Iğdır Üniversitesinden Entomolog Yrd. Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Gözüaçık, bu böceğin tropikal ve Uzakdoğu haricinde dünyanın hemen her yerinde bulunabileceğini, ülkemizin de her yöresinde görülebileceğini, özelikle son günlerde haber konusu olduğu gibi az rastlanan bir tür olmadığını söyledi. Son günlerde böceğin sıklıkla görülme sebebinin çiftleşme dönemi olduğundan rastlandığını ifade eden Gözüaçık, “Bunlar çiftleşme dönemine bağlı gece ışığa yönelmekte, 'Oryctes Nasicornis' familyasına bağlı bir böcek olup; bitkisel ve hayvansal artıklarla beslenip doğada geri dönüşümü sağlayan böceklerdir. Bunlar şu an ülkemizde de her tarafta görülen ve doğada olması gereken faydalı böceklerden bir tanesidir” dedi.








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