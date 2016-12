Son günlerde farklı bölgelerde ortaya çıkan ve değerinin 90 bin dolar olduğu iddia edilen "gergedan böceği"nin insanlara bir zararının olmadığı gibi Türkiye'nin her yerinde görülebileceği bildirildi - Prof. Dr. Koçak: - "Diğer böcekler gibi doğal alanlarda yaşamını sürdüren gergedan böceği, Türkiye'nin her yerinde görülebilecek bir türdür"



Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ömer Koçak, son günlerde bazı illerde görülen ve değerli olduğu öne sürülen "gergedan böceği"nin, bitki ve insanlara bir zararının olmadığını ve Türkiye 'nin her yerinde görülebileceğini belirtti.







YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gergedan böceğinin (Oryctes Nasicornis) Avrupa 'nın en büyük böceği olduğunu ve Avrupa dışında Kuzey Afrika ile Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan'da da görüldüğünü söyledi.







Larvalarının doğada çürüyen bitkilerle beslendiğini, erginlerinin ise ilkbahardan sonbahara kadar gece saatlerinde uçtuğunu vurgulayan Koçak, şöyle konuştu:







"Gergedan böcekleri ergin dönemde beslenmez. Gerek larva, gerekse ergin dönemde insanlara karşı hiçbir zararı yoktur. Erkek bireydeki başın ön tarafında gergedan boynuzu gibi çıkıntı vardır. Bu çıkıntı dişilerde bulunmaz."







Günümüzde medyatik olan bu böcek türünün kaçak avcılar tarafından toplanarak ticaretinin yapıldığına dikkati çeken Koçak, "Diğer böcekler gibi doğal alanlarda yaşamını sürdüren gergedan böceği, Türkiye'nin her yerinde görülebilecek bir türdür. Şu anda gündemde olduğu için bu ve bunun gibi türlerin nesli her zaman tehdit altında. Varlıklarını sürdürebilmeleri için sadece toplanmalarının önlenmesi değil, aynı zamanda doğal yaşam alanlarının da korunması gerekir" ifadelerini kullandı.







- Gergedan böceklerini veterinere götürüyorlar







Gergedan böceğinin görüldüğü yerlerden biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de bazı vatandaşlar evlerinin çevresinde yakaladıkları gergedan böceklerini belediye veteriner hekimi Hekim Kaçan'a teslim ediyor.







Kaçan, ilçede, gergedan böceğinin özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere yurtdışına satıldığına dair bilgiler dolaştığına işaret ederek, şöyle dedi:







"Böceğin 90 bin dolara satıldığını duyan vatandaşlar gergedan böceği yakalamaya başladı. Bazıları evcil bir hayvan gibi evlerinde besliyor. Bu hayvanları bir şekilde satarak para kazanmak isteyenler var. Bizler her ne kadar bu hayvanın satılmasının yasak olduğunu ve gergedan böceğinin koruma altında olduğunu söylesek de önüne geçemiyoruz. Son birkaç gündür yüzlerce gergedan böceği yakalandı. Bunlardan bazıları bize getiriliyor biz de bunları tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Bu hayvanlar evlerde beslenmez. Bu şekilde yakalanırsa nesli tükenecektir ama maalesef bazı vatandaşların bunu ticari amaçla kullanmaya başladığını görüyoruz. Vatandaşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz."