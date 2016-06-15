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gerekli adımlar atılmadan rusya için ilişkilerin düzelmesi mümkün değil

GEREKLİ ADIMLAR ATILMADAN RUSYA İÇİN İLİŞKİLERİN DÜZELMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Moskova'nın Ankara ile ilişkilerinin normale dönmesini istediğini fakat Vladimir Putin'in Türkiye'nin bazı koşulları yerine getirmeden bunun mümkün olmadığını kesin olarak belirttiğini söyledi.

Tarih : 15 Haziran 2016, 16:27
Puan Ver : Gerekli Adımlar Atılmadan Rusya İçin İlişkilerin Düzelmesi Mümkün Değil(5/10)6


Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Moskova'nın Ankara ile ilişkilerinin normale dönmesini istediğini fakat Vladimir Putin'in Türkiye'nin bazı koşulları yerine getirmeden bunun mümkün olmadığını kesin olarak belirttiğini söyledi. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiç şüphesiz ki, ilişkilerimizin normale dönmesini ve iyi niyetli, karşılıklı işbirliği yaptığımız döneme dönmeyi istiyoruz. Fakat Devlet Başkanı Putin yaşananlardan sonra gerekli adımlar atılmadan Rusya için ilişkilerin düzelmesinin mümkün olmadığını kesin olarak belirtti" dedi. Peskov, Putin'in birçok kez Rusya'nın Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmayı istediğini söylediğini hatırlattı. Peskov, Moskova'nın Türkiye ile partnerlik ilişkilerine sahip olduğu ve ilişkilerin tüm alanlarda en üst seviyede olduğu dönemlere ciddi değer verdiğini belirtti. Peskov son olarak şunu söyledi:

"Biz ilişkilerimizdeki bu denli zengin tecrübenin bir anda Türkiye'nin agresif tavrı yüzünden yok edilmesinden dolayı çok üzgünüz."








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