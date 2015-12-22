

İsviçre'de yaşayan Oktay Elkıran (24), 4 yıl önce memleketi Kayseri'ye gelerek tavsiye üzerine tanıştığı 17 yaşındaki Şemsi D. ile evlendi. Düğün için 110 bin lira harcayan Elkıran, eşi karnının ağrıdığını söyleyince gerdeğe giremedi.







İddiaya göre, genç kız, evliliğinin birinci günü de sevgilisiyle kaçtı. Boşanma davası açan Elkıran, eşinden 100 bin lira tazminat istedi. Şemsi D. de karşı dava açıp 500 lira nafaka ile 50 bin lira tazminat talep etti. Çiftin boşanmalarına 2 yıl sonra karar veren mahkeme, ağır kusurlu bulduğu Şemsi D.'nin tazminat ve nafaka talebini reddetti. Elkıran'ın tazminat talebinde ise genç kadının ekonomik durumunu gözönüne alarak 10 bin lira olarak kararlaştırdı.