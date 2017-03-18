

Canan Hoca, geçen hafta televizyonlardaydı. Programın uzunluğu nedeniyle sonlarına doğru biraz monotonlaşıp aynı konuların tekrarı haline gelse de Canan Hoca yine renkli ve formundaydı. İki konuda önemli sözler söyledi ki ben bunlara katılmıyorum.







Birincisi, “Ekmek morfin gibidir, alışkanlık yapar. Şekere dönüşür, şeker hastası yapar. Yağa dönüşür, karaciğeri yağlandırır. Asla yememek lazım. Çok zararlı”; ikincisi, “Lahmacun çok yararlıdır. Kıymasıyla, etiyle, soğanıyla, maydanozuyla her şeyiyle çok faydalıdır” dedi.







MORFİN GİBİ ALIŞKANLIK YAPAR MI?







Bu doğru bir benzetme değil. Eğer bu benzetmeyi alışkanlık oluşturmak için yaptıysa bu noktayı da tartışmak gerekir. Bunun için de önce “Hangi ekmek?” sorusunun cevabını vermek gerek.







Eğer Canan Hoca, “işlem görmüş, rafinasyon sırasında içindeki besin önerilerini yitirmiş” beyaz ekmeği kastediyorsa buna katılıyorum. Glisemik indeksi ve yükü yüksek, bir nevi hızlı emilen beyaz ekmek zararlı. Bu undan yapılan yiyecekler, yüksek glisemik indekse sahip olup kana hızlı karışırlar. Az miktarda tokluk hissettirir, kısa sürede tekrar acıktırırlar. Bu beyaz ekmekten uzak durulmalı.







Ama kastedilen tüm ekmeklerse buna katılmıyorum. “Tam buğday, çavdar, yulaf, çok tahıllı, nohut, mercimek” gibi onlarca farklı çeşit ekmek var.







“Bulguru yiyebilirsiniz” deyip tam tahıllı ekmeği yasaklamak, “Çavdar ve yulaf yararlıdır” deyip tam çavdar ya da yulaf ekmeğine zararlı demek, yine son zamanların yükselen trendleri nohut ya da mercimek üzerine övgüler düzüp ekmeğine zararlı demek olmaz.







kaynak:habertürk