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Gerçek Ortaya Çıktı! 3. Kattan Atladı Denilen Suriyeli Kızı Ağabeyi Aşağıya Atmış!

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! 3. KATTAN ATLADI DENİLEN SURİYELİ KIZI AĞABEYİ AŞAĞIYA ATMIŞ!

Kilis'te dün zorla evlendirilmek istendiği için intihara kalkıştığı ileri sürülen Suriyeli 16 yaşındaki D.H.'nin, ağabeyi tarafından aşağı atıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : Gerçek Ortaya Çıktı! 3. Kattan Atladı Denilen Suriyeli Kızı Ağabeyi Aşağıya Atmış!(5/10)1

16 yaşındaki Suriyeli kızın balkondan atlamasıyla ilgili gerçek kan donduruyor. Zorla evlendirilmek istendiği için intihara kalkıştığı söylenen kızın ağabeyi tarafından balkondan atıldığı ardından dövüldüğü ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan genç kız taburcu edilerek devlet korumasına altına alınırken, ağabeyi M.H. ise tutuklandı.

İSTEMEDİĞİ BİRİYLE PARA KARŞILIĞI EVLENDİRMEK İSTEDİLER

Olay, dün öğle saatlerinde Kartalbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak Kilis'te bir apartmanın 3'üncü katında kirada yaşayan D.H., ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük ve istemediği biriyle para karşılığı evlendirilmek istendi.

AĞABEYİ ONU 3. KATTAN AŞAĞI ATTI, SONRA DA DÖVDÜ

Bunun üzerine çıkan tartışmada genç kız 28 yaşındaki ağabeyi M.H. tarafından evin üçüncü katından aşağı atıldı. Aşağı inen öfkeli ağabey bu defa da genç kızı döverek, yeniden eve götürmek istedi. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye götürürken, anne ve ağabeyi ise polis tarafından gözaltına alındı.

GENÇ KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Hastanede tedavisi tamamlanan Suriyeli D.H.'nin psikolog nezaretinde ifadesi alındı. Genç kız ifadesinde para karşılığı yaşça kendisinden büyük birisiyle evlendirilmek istenmesine karşı çıkması nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi tarafından aşağı atıldığını söyledi. D.H., ağabeyinin ayrıca kendisini dövdüğünü söyledi. Suriyeli genç kız ifadesinin ardından devlet korumasına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.

ANNESİ SERBEST KALDI, AĞABEYİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H.'nin annesi F.K. serbest bırakılırken, ağabeyi M.H. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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