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george michael'ın otopsi raporu açıklandı

GEORGE MİCHAEL'IN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'in otopsi raporunda, geçen Aralık ayında hayatını kaybeden sanatçının kalp rahatsızlığı ve karaciğer yağlanmasından öldüğü açıklandı.

Tarih : 07 Mart 2017, 17:28
Puan Ver : George Michael'ın Otopsi Raporu Açıklandı(10/10)12


Adli tıp uzmanı Darren Salter, doğal sebeplerden yaşamını yitiren Michael'ın ölümüne ilişkin başka tahkikat yapılmayacağını açıkladı.



Michael'ın hayatını kaybetmesinin ardından menajeri tarafından yapılan açıklamada, 53 yaşında hayata veda eden ünlü şarkıcının ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak duyurulmuştu. Ancak ilk otopsi raporları, kesin nedeni belirlemeye yetmemişti.



 



kaynak:hürriyet








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