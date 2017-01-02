GEORGE MİCHAEL İLE İLGİLİ ÜZÜCÜ AÇIKLAMA
2016 yılının son günlerinde hayatını kaybeden George Michael'ın sevgilisi Fadi Fawaz, İngiliz şarkıcının birkaç kez intiharı denediğini ve uzun süredir hayatına son vermek arzusunda olduğunu açıkladı.
2016 yılının son günlerinde hayatını kaybeden George Michael'ın sevgilisi Fadi Fawaz, İngiliz şarkıcının birkaç kez intiharı denediğini ve uzun süredir hayatına son vermek arzusunda olduğunu açıkladı.
DEFALARCA İNTİHARI DENEMİŞ
Twitter'den açıklama yapan Fadi Favvaz, "Neredeyse 24 saatimiz birlikte geçiyordu. George Michael'ın hayatına son vermek isteğini biliyordum, bunu sayısız kez denemişti. Bu kez başarılı oldu" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü 53 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz hafta Oxfordshire'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.
kaynak:sabah
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