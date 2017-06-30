Geoffrey Mujangi Bia, Kayserispor'da
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geoffrey mujangi bia, kayserispor'da

GEOFFREY MUJANGİ BİA, KAYSERİSPOR'DA

Transfer çalışmalarına hız vermeden devam eden Kayserispor, Geoffrey Mujangi Bia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 11:38
Puan Ver : Geoffrey Mujangi Bia, Kayserispor'da(9/10)8


Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz geçen sezon İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Geoffrey Mujangi Bia ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.



27 yaşında olan Geoffrey Mujangi Bia, orta sahada görev yapıyor.



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Geoffrey  Mujangi  Bia  Kayserispor  Da    haber

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