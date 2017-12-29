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Gennaro Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler

GENNARO GATTUSO'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkına konuştu. Gattuso, "Eğer kondisyonunu arttırırsa bizim için çok anahtar bir oyuncu olacak" dedi.

Tarih : 29 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Gennaro Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Övgü Dolu Sözler(10/10)6

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

Atalanta maçı öncesi konuşan Gattuso, "Hakan, Inter maçında çok iyi oynadı. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor. Bazı şüphelerim vardı. Şut gücü harika bir seviyede. Eğer kondisyonunu arttırırsa bizim için çok anahtar bir oyuncu olacak" sözlerini kullandı.

"25 GÜNDE ÇALIŞIK, HARİKA İŞLER YAPTI"

Göreve geldiği günden beri Çalhanoğlu'ndaki gelişimi gözlemleyen Gattuso, "İlk antrenmanlarımda benim için kötüydü. Ardından 25 günde çok iyi çalışıp, harika işler yaptı" dedi.

"KANITLAMAM GEREKEN ŞEYLER VAR"

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hakkımda çıkan dedikodular doğru değil. Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var." şeklinde konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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