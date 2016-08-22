Kadında ve erkekte görülen fakat özellikle kadınlarda bir kabusa dönüşen siğillerin sorumlusu HPV (İnsan papilloma virüsü) virüsüdür.



Kadında ve erkekte görülen fakat özellikle kadınlarda bir kabusa dönüşen siğillerin sorumlusu HPV (İnsan papilloma virüsü) virüsüdür. Deri ve mukozal yüzeylerdeki bazal epitelyal tabaka hücrelerini enfekte eden DNA virüsüdür.



Antibiyotiklerin etkisi kaldığı bu tip virüslerin tedavisi de çok önemlidir. Virüsler diğer Bakteriyel enfeksiyonlar gibi hücre dışında değil, hücre içine yerleşirler.



HPV de hücre içine girerek hücrenin yapısını bozmakta ve bu tip siğillere yani kondilom lara (Kondiloma akuminata) neden olmaktadır.



Genellikle cinsel ilişki ile bulaşır, HPV açısından enfekte biriyle cinsel yakınlaşma sonucu % 65 oranında, partnere geçiş olur.



Görülme yaşı cinsel yakınlaşma ile başlar, günümüzde en sık görülen yaş aralığı 16-28 dir.



Bu siğillere neden olan Hpv virüsünün erkekte ve kadında kanser oluşumuna (penis, vulva, vajina, serviks, anüs, rektum) neden olduğu, araştırmalar ile kanıtlanmıştır.



Her Hpv tipi yüksek riskli olmasa da 16 ve 18 genotiplerinin risk oranları yüksektir.







Genital siğil tedavisi :



Şişli Med Kadın Sağlığı olarak, bu konuda çok çalışma yaptık. Yurtdışı kongrelerden, üniversite araştırma gruplarına kadar birçok noktada bulunduk ve tedaviler hakkındaki araştırmaları ve buluşları gözlemledik.



Siğillerin bulunduğu noktalara ve gelişme şekillerine göre tedaviler uygulanmaktadır.



Bizim kullandığımız yöntemler genellikle laser ve asit tedavileridir.



Siğllerin asitle tedavisinde bu güne kadar, hiçbir hastamızda tekrarlama görülmediği gibi, siğillerin yokedildiği bölgelerde, hiçbir iz kalmamaktadır.



Bağışıklık sistemleri dirençli olan kadınlarda virüsün yaşaması mümkün olmadığı için Ozon tedavisi ile desteklenen tedavilerimiz sonucunda başarılı sonuçlar aldık.



Genital bölgede görülen ve tedavi edilen hastalarımızın, jinekolojik muayene sıklığını arttırarak, durumu kontrol altında tutmayı tercih ediyoruz.



Genital siğiller ile ilgili hastalar 24 saat bize danışabilirler. ( 0 212 241 30 10 )



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