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'geniş aile' efsanesi geri dönüyor

'GENİŞ AİLE' EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

Bir dönemin sevilen dizisi Geniş Aile yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:18
Puan Ver : 'geniş Aile' Efsanesi Geri Dönüyor(10/10)7


2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan ve kadrosunda Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Rasim Öztekin, Zuhal Topal, Yeşim Ceren Bozoğlu, İlker Ayrık gibi isimlerin yer aldığı 'Geniş Aile' dizisi ekranlara dönüyor.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Fırat Tanış Twitter hesabından "Efsane dönüyor… Yakında… Geniş Aile" diye yazdı. Tanış'ın tweeti sosyal medyada da olay yarattı. Tanış, dizinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanmaya başlayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.








Etiketler:   Geniş  Aile    Efsanesi  Geri  Dönüyor    haber

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