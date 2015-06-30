

2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan ve kadrosunda Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Rasim Öztekin, Zuhal Topal, Yeşim Ceren Bozoğlu, İlker Ayrık gibi isimlerin yer aldığı 'Geniş Aile' dizisi ekranlara dönüyor.







SOSYAL MEDYADAN DUYURDU







Fırat Tanış Twitter hesabından "Efsane dönüyor… Yakında… Geniş Aile" diye yazdı. Tanış'ın tweeti sosyal medyada da olay yarattı. Tanış, dizinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanmaya başlayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.