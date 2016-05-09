

İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yair Golan, Kudüs'te Holokost anma gününde yaptığı konuşmada "Günümüz İsrail'inde, Nazi Almanyası'ndaki mide bulandırıcı süreci andıran işaretler var" dedi. Golan'ın sözleri özellikle milliyetçi çevrelerde öfke yaratırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan da sert tepki gördü.







Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, Golan'a "tam güveni" olduğunu söyleyerek destek verdi. Genelkurmay Başkanı ve diğer İsrailli yetkililer sözkonusu sözleri "Toplumda yükseliş gösteren endişe verici trendler hakkında bir uyarı" olarak yorumlayıp, Golan'ı savunmuştu.







Ancak Netanyahu haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında Golan'ın sözlerini çirkin olarak nitelendirip, "Bu sözler İsrail'e zarar vermekte ve Holokost'u da ucuzlaştırmaktadır" dedi. Netanyahu ayrıca, “Özellikle böyle bir zamanda temelde asılsız bu sözlerin sarf edilmiş olması çok çirkin" ifadesini kullandı.