O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

generalin sözleri israil'i sarstı

GENERALİN SÖZLERİ İSRAİL'İ SARSTI

Kudüs'teki Holokost anma gününde yaptığı konuşmada, "Günümüz İsrail'inde Nazi Almanyası'ndaki mide bulandırıcı süreci andıran işaretler var" diyen İsrailli generale Başbakan Netanyahu ateş püskürdü.

Tarih : 09 Mayıs 2016, 09:46
Puan Ver : Generalin Sözleri İsrail'i Sarstı(10/10)10


İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yair Golan, Kudüs'te Holokost anma gününde yaptığı konuşmada "Günümüz İsrail'inde, Nazi Almanyası'ndaki mide bulandırıcı süreci andıran işaretler var" dedi. Golan'ın sözleri özellikle milliyetçi çevrelerde öfke yaratırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan da sert tepki gördü.



Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, Golan'a "tam güveni" olduğunu söyleyerek destek verdi. Genelkurmay Başkanı ve diğer İsrailli yetkililer sözkonusu sözleri "Toplumda yükseliş gösteren endişe verici trendler hakkında bir uyarı" olarak yorumlayıp, Golan'ı savunmuştu.



Ancak Netanyahu haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında Golan'ın sözlerini çirkin olarak nitelendirip, "Bu sözler İsrail'e zarar vermekte ve Holokost'u da ucuzlaştırmaktadır" dedi. Netanyahu ayrıca, “Özellikle böyle bir zamanda temelde asılsız bu sözlerin sarf edilmiş olması çok çirkin" ifadesini kullandı.








Etiketler: Generalin  Sözleri  İsrail  İ  Sarstı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER