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general motors'dan otonom araç sektöründe dev adım

GENERAL MOTORS'DAN OTONOM ARAÇ SEKTÖRÜNDE DEV ADIM

Dünyanın eski bir numaralı otomobil üreticisi General Motors, sızan bilgilere göre otonom araç dünyasında söz sahibi olmak için dev bir alım yapma hedefinde.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 09:56
Puan Ver : General Motors'dan Otonom Araç Sektöründe Dev Adım(0/10)


Dünyanın eski bir numaralı otomobil üreticisi General Motors, sızan bilgilere göre otonom araç dünyasında söz sahibi olmak için dev bir alım yapma hedefinde.



Yaklaşık 7 yıl önce General Motors, dünyanın açık ara en büyük otomobil üreticisi konumundaydı. Ne var ki geçen sürede General Motors, iflasın eşiğinden döndü. Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, HSV, Opel, Vauxhall, Wuling, Baojun, Jie Fang ve Ravon gibi markalar hala General Motors'un bünyesinde ancak Saturn, Hummer, Daewoo, Oldsmobile, Pontiac gibi efsanevi markalar, maalesef tarihin tozlu sayfalarına karıştı. GM'in diğer bir üyesi Fiat da, İtalyan Hükümetinin de desteğiyle bağımsızlığı ilan etti. Maalesef hayranlık duyduğumuz, grup üyesi İsveçli Saab ise iflas etti.



Şirket hali hazırda, hidrojen bazlı motor, elektrikli araçlar ve otonom otomobiller üstünde çalışmalar yürütüyor. Gelişmelerin biraz gerisinde kaldığının farkında olan marka; Lyft ve Sidecar gibi markalar için 500 milyon doları gözden çıkarmış durumda.



2016'da 40 milyar dolar kar eden üretici, sosyal medya ağı ve otonom mobil yazılım üretici Lyft için yarım milyar dolarlık teklifi masaya sundu. Lyft, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Amerika pazarında iki yıldır otonom araç yazılımlarına ağırlık verdi.



Şirket için alternatif çözüm ise Alman ulaşım ağı firması ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Sidecar… Ancak  GM'in, ilk tercihi Lyft'nin çoğunluk hissesini yıl sonuna kadar ele geçirmek yönünde. Mali tablolar da bunun için müsait.



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