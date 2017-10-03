GENERAL MOTORS TAMAMEN ELEKTRİKLİ 20 YENİ MODEL ÜRETECEK
ABD'li otomotiv devi General Motors, ikisi gelecek 18 ayda çıkmak üzere, tamamen elektrikli 20 model üreteceğini açıkladı.
Amerikalı otomobil devi General Motors, önümüzdeki 18 ayda iki elektrikli model çıkaracağını duyurdu. Detroit'te yapılan basın toplantısına damga vuran gelişme ise şirketin ürün geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Mark Reuss'un "gelecek 'tamamen elektrikli' araçlarda" demeci oldu.
20 YENİ MODEL GELİYOR
Volkswagen, Daimler, Volvo gibi rakipleribnin aksine portfolyosunda elektrikli araçlara pek fazla yer vermeyen General Motors 2023 yılı itibarıyla 20 yeni, tamamen elektrikli model çıkaracak. Basın toplantısında elektriklendirilmiş ve tamamen elektrikli arasındaki ayrıma özellikle vurgu yapıldı zira elektrikli ifadesi gaz ya da plug-in hibrid modelleri de kapsıyor.
TEK ŞARJLA 383 KM GİDİYOR
Senelik üretimi 10 milyonu aşan Toyota ve Alman üretici Volkswagen'in ardından, 9.5 milyonluk reel kapasitesiyle 2016 yılı rakamlarına göre dünyanın en büyük 3. üreticisi olan General Motors yeni üreteceği tamamen elektrikli arabaları, geçtiğimiz aralık ayında duyurduğu ve ağustos ayında 50 eyalette piyasaya sürdüğü Chevrolet Bolt'tan edindiği deneyime göre yapacak.
35 bin dolardan satılan Chevy Bolt, tek şarjla 383 kilometre gidebiliyor ve Tesla'nın 353 kilometre giden Tesla Model 3'ün en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.
NISSAN PAZAR LİDERİ
Elektrikli araba piyasasında Nissan, şu an pazar lideri durumunda. Tesla'nın en ucuz modelinden dahi düşük fiyattaki 30 bin dolarlık Leaf modelinin şarj menzilini uzatan ve tasarımını yenileyen Japon Nissan elbette yalnız değil.
Volkswagen, 2030 yılı itibarıyla tüm mevcut modellerinin hibrid ve elektrikli versiyonlarını çıkaracağını duyurmuş ve ID alt markasıyla yeni ve tamamen elektrikli bir segment haberini de vermişti.
Renault - Nissan - Mitsubishi ortaklığı da 2022 yılı itibarıyla 12 tamamen elektrikli yeni model çıkaracağını belirtmişti. General Motors ise komple bir dönüşüm planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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