Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

General Motors Tamamen Elektrikli 20 Yeni Model Üretecek

GENERAL MOTORS TAMAMEN ELEKTRİKLİ 20 YENİ MODEL ÜRETECEK

ABD'li otomotiv devi General Motors, ikisi gelecek 18 ayda çıkmak üzere, tamamen elektrikli 20 model üreteceğini açıkladı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : General Motors Tamamen Elektrikli 20 Yeni Model Üretecek(6/10)2

Amerikalı otomobil devi General Motors, önümüzdeki 18 ayda iki elektrikli model çıkaracağını duyurdu. Detroit'te yapılan basın toplantısına damga vuran gelişme ise şirketin ürün geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Mark Reuss'un "gelecek 'tamamen elektrikli' araçlarda" demeci oldu.

20 YENİ MODEL GELİYOR

Volkswagen, Daimler, Volvo gibi rakipleribnin aksine portfolyosunda elektrikli araçlara pek fazla yer vermeyen General Motors 2023 yılı itibarıyla 20 yeni, tamamen elektrikli model çıkaracak. Basın toplantısında elektriklendirilmiş ve tamamen elektrikli arasındaki ayrıma özellikle vurgu yapıldı zira elektrikli ifadesi gaz ya da plug-in hibrid modelleri de kapsıyor.

TEK ŞARJLA 383 KM GİDİYOR

Senelik üretimi 10 milyonu aşan Toyota ve Alman üretici Volkswagen'in ardından, 9.5 milyonluk reel kapasitesiyle 2016 yılı rakamlarına göre dünyanın en büyük 3. üreticisi olan General Motors yeni üreteceği tamamen elektrikli arabaları, geçtiğimiz aralık ayında duyurduğu ve ağustos ayında 50 eyalette piyasaya sürdüğü Chevrolet Bolt'tan edindiği deneyime göre yapacak.

35 bin dolardan satılan Chevy Bolt, tek şarjla 383 kilometre gidebiliyor ve Tesla'nın 353 kilometre giden Tesla Model 3'ün en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

NISSAN PAZAR LİDERİ

Elektrikli araba piyasasında Nissan, şu an pazar lideri durumunda. Tesla'nın en ucuz modelinden dahi düşük fiyattaki 30 bin dolarlık Leaf modelinin şarj menzilini uzatan ve tasarımını yenileyen Japon Nissan elbette yalnız değil.

Volkswagen, 2030 yılı itibarıyla tüm mevcut modellerinin hibrid ve elektrikli versiyonlarını çıkaracağını duyurmuş ve ID alt markasıyla yeni ve tamamen elektrikli bir segment haberini de vermişti.

Renault - Nissan - Mitsubishi ortaklığı da 2022 yılı itibarıyla 12 tamamen elektrikli yeni model çıkaracağını belirtmişti. General Motors ise komple bir dönüşüm planlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: General  Motors  Tamamen  Elektrikli  20  Yeni  Model  Üretecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER