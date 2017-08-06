GENERAL MOTORS, 800 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRDI
General Motors araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 800 bin Chevrolet ve GMC aracını geri çağırdı.
Alman otomotiv devlerinin emisyon skandalı sebebiyle araçlarını geri çağırmasının ardından General Motors da araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 800 bin Chevrolet ve GMC aracını geri çağırdı.
DİREKSİYONLARDA 1 SANİYELİK GECİKME VAR
General Motors, araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 800 bin Chevrolet ve GMC aracını geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geri çağrılan araçların direksiyonlarda bir saniyelik gecikmelerine neden olacak yazılım hatasının olabileceğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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