

Şu an için fiyatı hakkında kesin bilgi aktarılmasa da firmanın düşük fiyat politikasını General Mobile GM 6‘da sürdüreceği ve mevcut özellikleri ile tercih edilecek telefonlardan olması bekleniyor. Özellikle 3000 mAh gücündeki batarya,çift sim kart vemicroSD kart desteğiyle 128 GB'a kadar artırabilir depolama alanı ile tercih edilebilir konusunda kullanıcılara rehber olacak gibi duruyor.



Cihazın diğer özellikleri ise standart düzeylerde olduğunu söyleyebiliriz.3 GB RAM, 1280 x 720 çözünürlükte 294 ppi değeri verilen IPS ekran kullanılacak. MediaTek'in dört çekirdekli MT6737T işlemcisine sahip olacak. Kendi işletim sistemi olan Andorid kullanılması avantajıyla her daim en iyi performansta işletim sistemine sahip olacak cihaz ilk olarak Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanacak. Çift sim kart ise alternatif olarak sunacak, yani tek sim kartlı ve çift sim kartlı olarak iki alternatif model olarak satışa sunulacak. Roze altın, uzay grisi ve altın renk seçenekleri ile gelecek olan cihazın çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmasa da uygun fiyatta satışa sunulacak cihazın bu sene kendi kategorisinde en çok satılanlar arasında olması bekleniyor.