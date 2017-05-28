

Android One programı çerçevesinde Avrupa pazarında lanse edilen “General Mobile 4G, GM 5 ve GM 5 Plus Android One” modellerinin kısa zamanda yakaladığı başarılı satış rakamları ve olumlu kullanıcı dönüşleri ardından, General Mobile dördüncü Android One ürünü olan ” GM 6 Android One ” ile kullanıcı deneyimindeki performans çıtasını yükseltiyor.



GM 6 Android One, Space Gray ve Gold olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile, Tek ve Çift SIM kart versiyonları ile kullanıcılar ile buluşuyor. GM 6 Android One, KDV dahil 1.099 TL olarak belirlenen fiyatıyla piyasaya sunulurken; tüm GSM operatörlerinin satış noktalarında, tarifeye ek 12, 24 ve 36 ay taksit seçenekleriyle de satın alınabilecek. Ayrıca yetkili satış noktalarında da “Peşin Fiyatına 6 Taksit” seçeneği ile satışa sunuluyor olacak.



“GM 6 Android One”; Android'in güncel sürümünü kullanma avantajının yanında, flaşlı 8 MP ön kamerası ve 13MP arka kamerasıyla mükemmel fotoğraf deneyimi sunuyor. “GM 6 Android One”'ın süper hızlı parmak izi okuyucusu kullanıcılara güvenlik sunuyor; “incell” ekran teknolojisi ile mükemmel bir görüntü ve hızlı algılama sağlıyor. Ayrıca, telefonun içinde yüklü gelen Google Fotoğraflar uygulaması ile kullanıcılara sınırsız ve ücretsiz fotoğraf depolama imkanı veriyor. Böylelikle, tüm kullanıcılar telefon hafızasını düşünmeden sınırsızca fotoğraf çekip yeni telefonlarının keyfini çıkarabilecekler.



GM 6 Android One: ‘Gelişmiş teknolojisi ile kullanıcıların tüm beklentilerine cevap verecek'



General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü; Android One programı çerçevesinde General Mobile tarafından geliştirilen “GM 6 Android One”ı tasarlarken öncelikle tüketicilerin en güncel ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdiklerini belirtti. Gölcü şunları söyledi; GM 6 ile sadece bir akıllı telefon değil, aynı zamanda kullanıcısının adına düşünen, onun hayatını kolaylaştıran özellikleri ve uygulamaları bir araya getirdik. Günümüzde fotoğraf çekimi selfie ile bütünleştiği için flaşlı 8 MP ön kamera ve dual tone flaşlı 13 MP arka kamera ile birlikte kullanıcılarımıza sınıfında lider bir fotoğraf deneyimi yaşatacağız. Kullanıcılar fotoğraf çekmeyi çok seviyor ama hafıza sorunu ile karşılaşıyor.



Hafıza sorunu yaşayan kullanıcılara; GM 6 ile yüklü halde gelen Google Fotoğraflar uygulamasının güncel versiyonu ile Sınırsız ve Ücretsiz Depolama sunuyoruz. Böylece; kullanıcılarımız geliştirdiğimiz kamera ile doyasıya, sınırsız fotoğraf çekebilecek; videolarını kaydedebilecekler. Çektiği her fotoğraf ve videoya, ister bilgisayarından, isterse cep telefonundan kolayca ulaşabilecekler. Bununla da kalmayacak telefona yine yüklü olarak gelen kolay ve yüksek kaliteli görüntülü konuşma uygulaması Google Duo ile sevdiklerini mesafelere aldırmadan görüntülü arayabilecekler. Mediatek işbirliği ile geliştirilen 64 Bit mimarisine sahip MT6737T (4×1.5GHz) güçlü işlemci ve 4.5G modem sayesinde kullanıcılarımız hızlı interneti telefonlarında deneyimleyebilecekler. Cihazı geliştirirken; tek elle kullanılabilecek en büyük ekran olan 5 inç boyutunu tercih ettik ve Corning tarafından lanse edilen en dayanıklı ekran camı olan Gorilla Glass ekranı kullanarak GM 6 Android One'ı geliştirdik.”



Gölcü, GM 6 Android One'ın; 0.2 milisaniyede algılama hızı sunan parmak izi okuma özelliği; 3GB RAM ve 32GB dahili 128GB arttırılabilir hafızası, çıkartılabilir 3000 mAh pili ile de güçlü bir donanıma sahip olduğunu belirtti. Dolby ile yaptıkları ortaklığa değinen Gölcü, ”GM 6 Android One” modelinde donanım destekli surround ses deneyimi yaşamak mümkün.” dedi. Gölcü, ayrıca GM 6 Android One'ı Space Gray ve Gold olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile; Tek ve Çift SIM kart versiyonları ile pazara sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.