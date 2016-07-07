Yerli üreticilerimizden General Mobile yep yeni telefonu ile karşımızda. General Mobile GM 5 Plus olarak adlandırılan bu yeni telefon sahip olduğu donanım birleşenleri, Android One işletim sistemi ve uygun fiyatı ile kendisinden söz ettiriyor.



Son yıllarda üst üste çıkardığı telefonlarla kendisinden söz ettiren ve ülkemizdeki akıllı telefon pazarında yükselen bir pazar payının ulaşan General Mobile, yeni ürünü ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl duyurulan ve oldukça fazla ilgi çeken General Mobile 4G modelinin devamı niteliğindeki General Mobile GM 5 Plus, birçok özelliği ile fark yaratması bekleniyor ve bize göre de yaratacak da. Hatırlayanlar bilir. General Mobile geçen yıl Google ile işbirliğini açıklamıştı ve Google ile ortaklaşa ürünler geliştirmek için düğmeye bastı. General Mobile 4G ilk ürün oldu ve özellikle fiyat/performans oranı ile aranan bir telefon oldu. Bu başarıyı devam etme niyetinde olan General Mobile, Android One işletim sistemli General Mobile GM5 Plus'ı piyasaya sürdü.



General Mobile GM5 Plus'ın en önemli özelliği kuşkusuz basit ve sade Android One işletim sistemi desteği. Google'in partnerlik anlaşmasından dolayı en son güncellemeleri direkt olarak Google'dan alan GM5 Plus, bu sayede sürekli güncel de olabiliyor.



Tasarım



General Mobile GM Plus, dört farklı renk seçeneği ile metal bir çerçeveye sahip. Gövde ne yazık ki tamamen metal değil. Araka kısmında çıkartılamayan tırtıklı bir plastik kapak yer alıyor. SIM kart ve micro SD kart girişi yan taraftan takılıyor. 7.9 mm kalınlığında olan General Mobile, ele çok iyi oturuyor. Ürünü ilk ele aldığınızda, sağlamlık hissini hemen alıyorsunuz. Ürünün malzeme kalitesi gayet başarılı. Bundan da önemlisi ise işçiliğin üst seviyede olması.



General Mobile GM5 Plus'ın kenarları hafiften yuvarlatılmış. Bu yuvarlatılmış kenarlara ufak bir çerçeve çizilmesi sonucunda da ucuz görünümlü telefon konseptinden ciddi uzaklaştırılmış. Daha yakından baktığımızda GM5 Plus'da ufak dokunuşlar yapıldığı görülüyor. Örneğin açma kapama tuşunun tırtıklı olması gibi.