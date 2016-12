General Mobile GM 5 Plus için Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtılmaya başlandı. General Mobile sözünü tuttu!



Geçtiğimiz hafta Cuma günü General Mobile, Twitter hesabı üzerinden GM 5 Plus kullanıcılarına müjdeli haberi vermişti. Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına başlanacağı duyurusu yapılmıştı. Firma sözünü tuttu.



Android One projesi kapsamında duyurulan General Mobile GM 5 Plus modeli, diğer Android One modelleri gibi güncellemelerde öncelikli cihazlar arasında. Google partnerliğinde geliştirilen bir telefon olan GM 5 Plus, Nexus modellerinden sonra güncelleme alan sayılı cihazdan biri oldu.



Amiral gemilerinin hiçbirine henüz güncelleme verilmemişken, GM 5 Plus kullanıcılarına kademeli olarak güncelleme dağıtımı başlandı. 29 Eylül akşamına kadar tüm GM 5 Plus modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtılmış olacak. Güncellemeye ilişkin olarak herhangi bir sorun rapor edilmedi. Sorunsuz bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz.



Telefon genel iyileştirmeleri noktasında General Mobile güncelleme sonrasında cihazın daha hızlı ve verimli olduğunu dile getiriyor. Bunun dışında Android 7.0 Nougat'ın tüm yeniliklerini GM 5 Plus modelinde görmek mümkün. Çoklu pencere desteği yani tek ekranın yazılım aracılığı ile ikiye bölünmesi, yeni bildirimler, yeni kısayollar, daha hızlı bir arayüz gibi olumlu iyileştirmeler söz konusu. General Mobile tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruya aşağıdan ulaşabilirsiniz.



