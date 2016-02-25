

MWC 2016'da General Mobile GM 5 Plus modeli de duyuruldu. Yerli üreticilerimizden General Mobile'ın en güncel telefonu haberimizde.



Bu hafta içerisinde Barselona'da düzenlenen MWC 2016'da tanıdık yüzler de var. Bunlardan bir tanesi de General Mobile oldu. General Mobile GM 5 Plus modelinin özellikleri sizlerle.



General Mobile GM 5 Plus teknik özellikler



Geçtiğimiz yıl duyurulan General Mobile 4G modelinin devamı niteliğindeki General Mobile GM 5 Plus modelinin en dikkat çeken özelliği Android One işletim sistemiyle gelecek olması. Güncellemeleri direkt olarak Google'dan alacak olan telefon, yazılım tarafında Google partneri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla telefon, kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle birlikte çıkacak. Şimdi telefonun donanım özelliklerine geçebiliriz.



General Mobile GM 5 Plus modelinde 5.5 inç büyüklüğünde Full HD (1080 x 1920 piksel) çözünürlük sunan IPS bir ekran bulunuyor. Bu ekran Gorilla Glass 4 teknolojisiyle korunuyor ve 2.5D eğime sahip. Ekranın gövdeye oranı ise %79 olarak belirtilmiş. Dolayısıyla telefonun ince kenarlara sahip olduğunu belirtebiliriz. Kenarlardan bahsetmişken telefonun gövdesinin metal çerçeveye sahip olduğunu da ekleyelim. Gövde tamamen metal değil ancak çerçeveler dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.



Son aylarda çok sık karşımıza çıkan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 617 yongası burada da karşımıza çıkıyor. GM 5 Plus modelinde Snapdragon 617 yongasına 3 GB LPDDR3 RAM, 32 GB depolama alanı (microSD ile 128 GB'a kadar artırılabilir) ve Adreno 405 GPU eşlik ediyor. Cortex A53 mimarisindeki bu işlemcinin 8 çekirdeği de 1.5 GHz hızında çalışıyor.



General Mobile GM 5 Plus modeli kamera tarafında ise şaşırtıyor. Telefonun ön ve arka yüzeylerindeki kameraların ikisi de 13 MP çözünürlüğe sahip. Arka kamerada çift LED flaş dikkat çekerken ön tarafta ise 13 MP çözünürlük son derece dikkat çekici duruyor.



1 Nisan tarihinde ülkemizde hizmete sunulacak olan 4.5G teknolojisi de GM 5 Plus tarafından destekleniyor. Yani General Mobile GM 5 Plus için 4.5G teknolojisi ile uyumlu diyebiliriz. LTE-A CAT7 standardını destekleyen telefon 300 Mbps download, 100 Mbps upload değerlerine ulaşabiliyor.



Tüm bu donanım 3100 mAh kapasiteli dev sayılabilecek bir bataryadan beslenecek. Qualcomm Snapdragon 617 yongasının kullanılmasının önemli bir avantajı olan hızlı şarj teknolojisi (Quick Charge 3.0) destekleniyor. Ayrıca telefonda USB-C konektörünün kullanıldığı da belirtelim.



General Mobile GM 5 Plus modeli Türkiye'de 999 TL'lik iddialı fiyatıyla önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak. Firmanın hedefi Türkiye dışında 15 farklı ülkede daha bu modeli satışa çıkarmak.



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