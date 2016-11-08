Discovery modeli ile yakından tanıdığımız Türk üretici General Mobile yeni telefonuyla da iddiasını sürdürmeye ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. İşte firmanın karnesi!



Discovery modeli ile yakından tanıdığımız Türk üretici General Mobile yeni telefonuyla da iddiasını sürdürmeye ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. İşte firmanın karnesi!



2005 yılında Muzaffer Güçlütarafından kurulan şirket ilk olarak uygun fiyatlı çift sim kartlı telefonları ile gündemimize girmiş ve tuşlu telefonları ile piyasada yer edinmeye başlamıştı. Bayanlar için özel olarak geliştirdiği telefonu ile televizyonlarda boy gösteren firma ise Discovery modeli ile büyük bir patlama yaşamıştı.



600 liraseviyesinden girdiği pazarda çok büyük başarılar yakalayan Discovery adeta firma için bir dönüm noktası oldu. Yutdışında geliştirilen uygun fiyatlı bir modeli ülkemize çeşitli özelleştirmeler yaparak getiren firmanın başarıya ulaşmasında en önemli etken telefonun uygun fiyatına rağmen sunduğu üstün teknik özellikler oldu. Zamanında hiçbirrakibinin sunamadığı teknik özelliklerisunan telefon eksiklerine ve üretim sorunlarına rağmen pek çok editör tarafından tavsiye edilmiş ve pek çok kullanıcının da tercihi olmuştu.



Google İşbirliği Yeniden Yükselişe Geçirdi



Discoverybaşarınından sonra kısa bir duraklama dönemine giren firma çok başarılı olmayan birkaç modeli piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Google ile yaptığı anlaşmayı açıklayan ve Android One projesine katılan firma tekrar yükselişe geçti. Uygun fiyata yüksek teknik özelliklerin sunulduğu General Mobile Android Onecihazı firmanın ileride ne kadar iddialı olacağının da bir göstergesi olmuştu. Googletarafından doğrudan desteklenen telefonun yazılım güncellemeleri Google tarafından yayınlanmaya başlamış ve bu sayede hiçbir gecikme yaşanmadan son sürüm kullanılabilir olmuştu.



General Mobile Yeni Telefonunu Tanıttı



Android One cihazının ardından yeni telefonlarını piyasaya süren firma çeşitli soruları olmasına rağmen uygun fiyatlı telefonlar arasında rekabeti korumuş ve önemli satış rakamlarına erişmişti. Bugün tanıtılan yeni telefonu ile de firma Android One projesindeki yerinikoruduğunu bir kez daha göstermiş oldu.



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