

Sınırın Suriye tarafındaki gelişmelerin ardından "sınır birliklerinin komutanları ile komando tugay komutanlarının, Genelkurmay Karargahı'na toplantıya çağrıldığı" iddiası genelkurmay tarafından yalanlandı. Özel Kuvvetler Komutanı, sınırda incelemelerde bulundu... Zırhlı araçların namlularının çevrildiği Suriye sınırındaki Türk tankını gören IŞİD'li teröristlerin kaçışı da kameralara yansıdı.







Türkiye, Suriye'ye girecek mi, girmeyecek mi?” tartışmaları sürerken, Genelkurmay'dan açıklama geldi.







Açıklamada; “Son günlerde bazı basın yayın organlarında sınırdaki gelişmeler sonrası ‘olası bir harekatla ilgili sınırdaki birliklerin komutanları ile Bolu ve Kayseri dağ komando tugaylarının komutanlarının Genelkurmay Karargahı'nda toplantıya çağrıldığı' yönünde iddialar var” diye başlayan TSK açıklamasında, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.







Genelkurmay Karargahı'nda böyle bir toplantının gerçekleşmediğini belirten yetkililer, bununla ilgili bir planlamanın da bulunmadığını bildirdi.







Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı bölgeye gitti.







Aksakallı'nın; Tunceli'den, Gaziantep'e gönderilen özel kuvvet taburlarının sınırda hangi bölgelere konuşlandırılacağına ilişkin çalışma yaptığı belirtildi.







Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ederken, güvenlik önlemleri de en üst seviyede sürdürülüyor.







Sınırda konuşlanan Türk tankları zaman zaman devriye geziyor...







Sınırın diğer tarafındaki hareketlilik de sürüyor.







Dün, Suriye tarafında tel örgülerin olduğu bölgede dört IŞİD'li bir Türk tankının geldiğini görünce, bölgeden kamyonet ile kaçtı. O anlar ise işte böyle görüntülendi.







Kilis'te konuşlu tank ve fırtına obüslerinin namluları ile füze rampaları suriye'ye çevrildi.







Türkiye-Suriye sınırına siviller yaklaştırılmıyor. İnsansız Hava Araçları ile sınırdaki tüm gelişmeleri izlenerek, ilgili birimlere aktarılıyor.







910 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında 317 hudut karakolunda takviye olarak gönderilen askerler ile birlikte 65 bini aşkın asker görev yapıyor.







Kilis, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin illerinin Suriye sınırında bin 200 civarında tank, zırhlı araç, obüs'ün görev yaptığı belirtildi.