

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Sur, İdil ve Cizre'de devam eden operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"23 Şubat'ta Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonda iki bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, üç bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuş, 19 Şubat 2016'da, teslim olan altı şahıstan (biri aynı gün ölmüş) beşi, 23 Şubat 2016'da sevk edildiği adli makam tarafından "Terör örgütü üyesi olmak ve yardım yataklık etmek" suçundan tutuklanmış (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 234'dür.), İki el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen EYP sayısı 218'dir.)







ŞIRNAK İDİL'DE TOPLAM ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 27







23 Şubat'ta Şırnak İdil'de devam eden operasyonda; Altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'dir.), Bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca ve şarjörü, bir kurusıkı tabanca, şarjörü ve yedi fişeği, 129 Bixi makineli tüfeği fişeği ele geçirilmiş, 35 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 106'dır.)







ŞIRNAK CİZRE'DE TOPLAM ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 665







22-23 Şubat'ta Şırnak Cizre'de devam eden arama faaliyetleri esnasında; Üç bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanmış, bir evde daha önceden etkisiz hale getirildiği değerlendirilen altı bölücü terör örgütü mensubu terörist cesedi bulunmuş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 665'dir.), sekiz adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 31 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet MP-5 makineli tabanca, dokuz adet hücum yeleği, 600 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, dört adet uzun namlulu silah şarjörü, bir adet Glock tabanca ve şarjörü, altı adet dokuz mm tabanca fişeği, üç adet el bombası, iki adet tablet bilgisayar, dört adet telsiz, bir adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, bir adet hücum yeleği, iki adet cep telefonu, 6.746 litre Kaçak mazot ve 3.890 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, 36 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 1.388'dir.)







AKÇAKALE'DE 4 TERÖRİST YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI







23 Şubat'ta Şanlıurfa Akçakale'de yapılan yol kontrol devriyesi esnasında iki, Kapı Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan iki olmak üzere toplam dört bölücü terör örgütü / PYD mensubu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır.