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GENELKURMAY'DAN RUSYA AÇIKLAMASI


GENELKURMAY'DAN RUSYA AÇIKLAMASI
Tarih : 01 Şubat 2016, 11:53
Puan Ver : Genelkurmay'dan Rusya Açıklaması(7/10)7


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki duyuruda, Türkiye'nin, 1994 yılında taraf devletler arasında yapılacak karşılıklı gözlem uçuşları ile uygulama alanı içinde barış, istikrar ve iş birliğine dayalı güvenliği geliştirmeyi ve güçlendirmeyi, askeri faaliyetlerde açıklık ve şeffaflık sağlanmasını amaçlayan Açık Semalar Antlaşması'na (ASA) taraf olduğu, antlaşmaya taraf 34 devlet bulunduğu belirtildi.



 Duyuruya göre, uygulama sürecinin 2006'da başladığı antlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu üzerinde her yıl ortalama 4, Rusya Federasyonu da Türkiye Cumhuriyeti üzerinde her yıl ortalama 2 gözlem uçuşu yapıyor.



 Bu kapsamda, 2016 yılı ASA planlaması gereği Rusya Federasyonu, 1-5 Şubat'ta Türkiye'de gözlem uçuşu icra edecek. Rusya Federasyonu'nun ASA gözlem uçağı (AN-30) kullanılarak gerçekleştirilecek gözlem uçuşu esnasında uçakta Rus uzmanların yanı sıra Türk yetkililer de hazır bulunacak.



 Rusya Federasyonu gözlem timi, gözlem uçuşu ve görev sonu çalışmalarının tamamlanmasından sonra 5 Şubat'ta Türkiye'den ayrılacak.








Etiketler: Genelkurmay  Dan  Rusya  Açıklaması    haber

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