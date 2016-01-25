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GENELKURMAY'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI


GENELKURMAY'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI
Tarih : 25 Ocak 2016, 15:33
Puan Ver : Genelkurmay'dan Operasyon Açıklaması(6/10)8


Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Şırnak ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda Cizre'de 452, Sur'da da 121 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sitede 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan 24 Ocak gününe ait bilgiler, şöyle:

 

"Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden operasyonda; 6'sı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 452'dir.), 16 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 1 adet tabanca, 9 adet av tüfeği ve 155 adet fişeği, 13 adet Kalaşnikof fişeği, 2 adet telsiz ele geçirilmiştir.

 

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda; 1 bölücü terör örgüt mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 121'dir.), bir adet av tüfeği ve bir adet tabanca ele geçirilmiştir."








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