

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkâri ile Irak Kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK'nın kullanıldığı barınak, toprak altı sığınaklara hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.







02 Kasım 2015







Hakkâri ile Irak Kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak, toprak altı sığınak ve silah mevziileri düzenlenen hava harekatı ile imha edilmiştir.