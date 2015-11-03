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GENELKURMAY'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI


GENELKURMAY'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI
Tarih : 03 Kasım 2015, 12:14
Puan Ver : Genelkurmay'dan Operasyon Açıklaması(9/10)9


Genelkurmay Başkanlığı, Hakkâri ile Irak Kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK'nın kullanıldığı barınak, toprak altı sığınaklara hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.



02 Kasım 2015



Hakkâri ile Irak Kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak, toprak altı sığınak ve silah mevziileri düzenlenen hava harekatı ile imha edilmiştir.








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