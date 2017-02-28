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GENELKURMAY'DAN O MANŞET İÇİN AÇIKLAMA!


GENELKURMAY'DAN O MANŞET İÇİN AÇIKLAMA!
Tarih : 28 Şubat 2017, 12:46
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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı'nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz" denildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir" denildi.



 



kaynak:habertürk





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