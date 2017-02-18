GENELKURMAY'DAN FLAŞ RUSYA KARARI!
Rus savaş uçağının angajman kuralları gereği düşürülmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin Rusya'ya seyahatini yasaklayan Genelkurmay Başkanlığı, konuyu yeniden ele almak üzere çalışma başlattı.
Genelkurmay Başkanlığı, sınır ihlali yapan Rus savaş uçağının angajman kuralları gereği düşürülmesinin ardından birtakım önlemler almış, kuvvet komutanlıklarına gönderilen yazıyla TSK personelinin yurt dışı seyahatlerine yönelik bazı düzenlemelere gidilmişti. Bu kapsamda gönderilen emir yazısıyla TSK personelinin Rusya'ya seyahati yasaklanmıştı.
Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin ardından söz konusu yasak yeniden gündeme geldi. Genelkurmay Başkanlığınca konuya ilişkin çalışma başlatıldı. Yasak kararının gözden geçirilmesine yönelik çalışma kapsamında ilgili birimlerden görüşler toplanmaya, incelemeler yapılmaya başlandı. Yasağın kaldırılmasına yönelik karargaha olumlu görüşler gelirken konu, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile de paylaşıldı. Genelkurmay Başkanlığının kısa süre içinde söz konusu yasağı kaldırması, bununla ilgili emri birliklere iletmesi bekleniyor.
kaynak:habertürk
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