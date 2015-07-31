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GENELKURMAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ASKERLİK İÇİN TALEP YAĞIYOR !


GENELKURMAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ASKERLİK İÇİN TALEP YAĞIYOR !
Tarih : 31 Temmuz 2015, 11:53
Puan Ver : Genelkurmay'dan Flaş Açıklama: Askerlik İçin Talep Yağıyor !(9/10)6




Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "Çok sayıda vatandaşımız Genelkurmay Başkanlığına başvurarak askere alınmayı ve terörle mücadelede görev yapmayı talep etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



İşte o açıklama;



"1. Ülkemizde son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle, çok sayıda vatandaşımız Genelkurmay Başkanlığına başvurarak askere alınmayı ve terörle mücadelede görev yapmayı talep etmektedir.



2. Asil Milletimizin kahraman ve duyarlı evlatlarının talepleri Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından takdirle karşılanmış, duygulandırmış ve motivasyonlarını artırmıştır. Bu ulvi talepler nedeniyle vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.



3. Türk Silahlı Kuvvetleri; bünyesinde bulundurduğu kahraman personeli ile milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için terör örgütleri ile mücadele kapsamında kendisine verilen her türlü görevi bugüne kadar başarı ile yerine getirmiş, bundan sonra da tarihine ve kendisine yakışır bir şekilde yerine getirebilecek güçtedir."

 








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