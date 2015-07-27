

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "önemli yurtiçi olaylara" ilişkin bilgi verildi.







Buna göre, teröristler tarafından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Umurlu Üs Bölgesine (Hakkari) hem havanla hem de tüfeklerle saldırı gerçekleştirildi.







Anında karşılık verilmesi üzerine, terörist ateşleri kesildi. Herhangi bir zayiat veya hasarın meydana gelmediği saldırıların ardından bölgedeki emniyet tedbirleri arttırıldı.



HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA SİLAHLI SALDIRI







Teröristler, Şırnak Uludere'deki 48'inci Hudut Tugayı Geymişule Tepe Üs Bölgesi'ne, doçka uçaksavar makineli tüfeğiyle 40 el ateş etti, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Şehit Üsteğmen Halil Durmaz Kışlası bölgesine de hem havan hem de tüfeklerle saldırdı.







Misliyle karşılık verilmesinin ardından sonlandırılan iki saldırıda da zayiat ve hasar oluşmadı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı.







LİCE-KULP KARAYOLUNDA İKİ ARAÇ YAKILDI







Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Telkabin mevkisindeki karayolunun kesilmesine engel olmak maksadıyla görevlendirilen jandarma unsurlarına da silahlı saldırı gerçekleştirildi.







Ayrıca, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Guçik Mahallesi'nden geçen Lice-Kulp karayolunda iki araç ateşe verildi.







ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU







Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde, üç şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramada, bölücü terör örgütü mensuplarına teslim edilmek üzere bulundurulduğu tespit edilen bir tamburalı makineli tüfek, bir otomatik av tüfeği ve dört AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirdi.







Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.







Hakkari'de de bir terörist, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.