O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA: HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA SİLAHLI SALDIRI


GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA: HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 27 Temmuz 2015, 16:34
Puan Ver : Genelkurmay'dan Açıklama: Hakkari Ve Şırnak'ta Silahlı Saldırı(7/10)7


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "önemli yurtiçi olaylara" ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, teröristler tarafından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Umurlu Üs Bölgesine (Hakkari) hem havanla hem de tüfeklerle saldırı gerçekleştirildi.



Anında karşılık verilmesi üzerine, terörist ateşleri kesildi. Herhangi bir zayiat veya hasarın meydana gelmediği saldırıların ardından bölgedeki emniyet tedbirleri arttırıldı.

HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA SİLAHLI SALDIRI



Teröristler, Şırnak Uludere'deki 48'inci Hudut Tugayı Geymişule Tepe Üs Bölgesi'ne, doçka uçaksavar makineli tüfeğiyle 40 el ateş etti, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Şehit Üsteğmen Halil Durmaz Kışlası bölgesine de hem havan hem de tüfeklerle saldırdı.



Misliyle karşılık verilmesinin ardından sonlandırılan iki saldırıda da zayiat ve hasar oluşmadı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı.



LİCE-KULP KARAYOLUNDA İKİ ARAÇ YAKILDI



Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Telkabin mevkisindeki karayolunun kesilmesine engel olmak maksadıyla görevlendirilen jandarma unsurlarına da silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Ayrıca, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Guçik Mahallesi'nden geçen Lice-Kulp karayolunda iki araç ateşe verildi.



ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde, üç şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramada, bölücü terör örgütü mensuplarına teslim edilmek üzere bulundurulduğu tespit edilen bir tamburalı makineli tüfek, bir otomatik av tüfeği ve dört AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirdi.



Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



Hakkari'de de bir terörist, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.








Etiketler: Genelkurmay  Dan  Açıklama  Hakkari  Ve  Şırnak  Ta  Silahlı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER