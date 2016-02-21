

Lice karayolunda perşembe günü PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdikleri tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 silah arkadaşı şehit olduğu hain saldırıda yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.







"18 Şubat 2016 Perşembe günü Diyarbakır-Lice karayolunda mayın araması için görevlendirilen konvoya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ağır yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2016 Pazar günü saat 03.15'de şehit olmuştur.







Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."