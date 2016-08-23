GENELKURMAY'DA KOMUTANLARI BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ
15 Temmuz gecesi Genelkurmay karargahında yaşananları gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın, darbeci askerler tarafından götürüldüğü görülüyor. Darbeci askerler yere yatırdıkları Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın ellerini böyle bağlıyor.
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15 Temmuz darbe girişiminde darbeci askerler, Genelkurmay Karargahı'na girdikten sonra komutanları kelepçeliyor. Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak da kelepçelenerek götürülen komutanlar arasında.
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