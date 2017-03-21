

15 Temmuz hain darbe girişiminden aylar sonra o gece kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Son dakika ortaya çıkan görüntülerde komutanların başına çuval geçirilmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak etkisiz hale getirildiği anlar da var...



Genelkurmay Karargahı'nda 15 Temmuz gecesinde kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre; Genelkurmay Karargahı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak etkisiz hale getirilerek, komutanların başına çuval geçirildi. Orgeneral Çolak'ın koruma müdürü olan Yüzbaşı burak akın'ın ise darbeci askerler tarafından bacağından vuruldu.







kaynak:milliyet



